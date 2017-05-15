Тарифи на холодну воду вже у травні зростуть на 7-28%, - НКРЕП

Споживачі 24-ох водоканалів в Україні відчують підвищення цін на холодне водопостачання, передбачене рішення НКРЕКП від 26 квітня. Зміна тарифів відбулась вже 12 травня. Про це повідомила громадська організація "Нова комунальна Україна". 11 травня рішення опублікували в газеті "Урядовий кур'єр". Тарифи набули чинності з наступного дня передає ВВС-Україна.

Вода подорожчала в Києві, Львові, Рівному, Дніпрі, Хмельницькому, а також у менших містах - Ірпені, Вишневому, Боярці, Кам'янці-Подільському, Павлограді, Лисичанську, Коломиї та інших.

Рівень подорожчання коливається від 7% до 28%.

Найбільший відсоток зростання - у Львові, а найвищий тариф на холодну воду тепер буде в Рівному та Києві.

Тепер кияни платитимуть 15,79 грн за кубометр води, раніше це коштувало 13,77 грн.

Причиною зростання називають зменшення обсягів реалізації послуг, збільшення мінімальної зарплати, зростання цін на електроенергію, врахування витрат на повірку лічильників у приватному секторі.

Нагадаємо, нещодавно в Авдіївці відновили водопостачання.