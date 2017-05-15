Тристороння контактна група обговорить звільнення заручників, - Геращенко

У Мінську сьогодні, 15 травня, у межах зустрічі Тристороннньої контактної групи пройде обговорення питання щодо звільнення заручників. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, передає Радіо Свобода.

«15 травня важлива зустріч у Мінську, де маємо підбити підсумки верифікації й рухатися далі в питанні звільнення заручників», – написала Геращенко у Facebook.

Заступниця голови ВР запевнила, що українська сторона робить усе, щоб «розблокувати процес звільнення заручників».

12 травня Геращенко заявила про завершення процесу верифікації осіб, які здійснили злочини проти України, але яких можна помилувати, заради звільнення полонених українців, яких незаконно утримують на окупованих територіях.

За останніми даними української сторони, на окупованій частині Донбасу перебуває 127 українських заручників. У лютому учасники Контактної групи вирішили залучити Моніторингову місію ООН з прав людини до верифікації відмови людей від обміну полоненими.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». За даними ООН, станом на лютий 2017 року на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисячі людей.

Раніше ми повідомляли про заяву Геращенко щодо того, що у Мінську РФ не хоче обговорювати кордон на Донбасі.