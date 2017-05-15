У Брюсселі на сніданку "друзів України" обговорять перспективи проекту "Східне партнерство"

У Брюсселі в понеділок, 15 травня, за ініціативою Польщі в рамках її головування у "Вишеградській групі" на завершення засідання Ради Європейського союзу (ЄС) із закордонних справ відбудеться робочий сніданок "друзів України". Про це повідомляє МЗС Польщі.

"Зустріч буде приводом для дискусії про ситуацію в Україні", - йдеться в повідомленні.

У заході візьмуть участь міністри закордонних справ країн ЄС, Верховний представник ЄС Федеріка Могеріні і глава українського міністерства закордонних справ Павло Клімкін.

Серед головних тем під час зустрічі Ради ЄС у закордонних справах - перспективи проекту "Східне партнерство" у контексті підготовки до саміту СП 24 грудня в Брюсселі. Зокрема, міністри обговорять питання зміцнення можливостей щодо протидії загрозам, реформу публічного сектора, розвиток мережі транспортної та енергетичної інфраструктури країн СХП та ЄС, візову лібералізацію та розвиток підприємництва.

Крім того, вони обговорять реалізацію глобальної стратегії ЄС у сфері безпеки й оборони, метою якої є відповідна підготовка ЄС до швидкого реагування на загрози та виклики у сфері безпеки.

Окрім того, у Павла Клімкіна також запланована три зустрічі із єврокомісарами, - із єврокомісаром з питань політики сусідства Йоханесом Ганом, з комісаром з питань торгівлі Сесілією Мальмстрьом, а також із віце-президентом єврокомісії з енергетичних питань Марошом Шевчовичем.

Говоритимуть про запровадження безвізу між Україною та ЄС, обговорять ситуацію на Донбасі. І також, як раніше анонсував Клімкін, після того, як буде повністю завершена ратифікація угоди про асоціацію між Україною та ЄС (23 травня Нідерланди мають остаточно завершити ратифікацію), буде обговорюватися поглиблення асоціації між Україною та ЄС. Сьогодні це питання, швидше за все, також буде обговорюватися, уточнює кореспондент Катерина Трифоненко.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко сказав, що інтеграцію України в Європу підтримують більшість українців.