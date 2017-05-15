У Херсоні відбудуться масштабні Дні Литви

Із 17 по 23 травня в Херсонській області триватимуть Дні Литви. Заходи організовує херсонський «Культурний центр Україна – Литва» за підтримки місцевої влади, інших громадських об’єднань, посольства Литви в Україні та Інституту культури Литви. Організатори обіцяють насичену програму з поважними гостями і заходами, яких ще не було на півдні України.

«Основна мета проведення Днів Литви у Херсоні – показати дружні культурні зв’язки України і Литви, дізнатися більше про спільну історію наших держав і таким чином, в тому числі, зміцнити спільний опір російській пропаганді, – коментує «Дню» голова правління «Культурного центру Україна – Литва» Наталія Бімбірайте. – В цьому аспекті дуже важлива довіра. Вона виникає тоді, коли ми знаємо одне одного, поважаємо і спілкуємось. Це також знак подяки Литві за ту підтримку, яку вона демонструє Україні у скрутний час. Від президента Далі Грибаускайте, до звичайних громадян. Ми зацікавлені в підтримці дружніх зв’язків, адже це збагачує наші нації».

Відкриє Дні Литви у Херсоні круглий стіл «Україна і Литва крізь віки: стан і перспективи наукової співпраці», у якому візьмуть участь історики з Києва, Дніпра, Запоріжжя, Миколаєва, Херсона і Вільнюса. В панельних дискусіях учасники говоритимуть про балто-слов’янські відносини, починаючи від IX століття та про сучасний спільний європейський простір і ставлення до пам’яток історії культури.

В наступні дні низка заходів буде присвячена творчості відомого литовського художника і композитора Мікалоюса Чюрльоніса. Зокрема, в обласному муздрамтеатрі відкриється виставка «Той, хто приносить вість» та музичний вечір «Світ Чюрльоніса» у виконанні фортепіанного дуету Рокаса і Сонати Зубовас. Спільно з артистами обласної філармонії дует Зубовас також виступить з концертом у музичному училищі.

В рамках Днів Литви відбудеться й кілька кінопоказів. В обласній бібліотеці ім. О. Гончара покажуть фільм «Вільнюське гетто». Показ відвідає герой стрічки письменник Альвідас Шляпікас. А в міському культурному центрі «Артхаб» покажуть документальний фільм Гієдре Бейнерюте «Вулканівка. Після великого кіно», який знімався в Криму.

Під час проведення Днів Литви у Херсоні розпочнеться Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії». І литовські театри також візьмуть в ньому участь. Народний театр Пілайте покаже виставу «У переддень круговерті» (режисер Даля Тарайлєнє), а драмтеатр ім. Юозаса Мільтінса поставить містичну історію кохання «Саша, винеси сміття», режисером якої стала Наталія Ворожбит.

Окрім того, до Херсона завітають литовські історики-реконструктори, які разом з місцевими колегами проводитимуть показові виступи з майстер-класами з національних ремесл та розвагами.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон