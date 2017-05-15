У Кишиневі протестували проти зміни виборчої системи

Більше тисячі людей зібралися в Кишиневі в неділю перед будівлею парламенту Молдови на протест проти зміни виборчої системи та запровадження в країні змішаної системи голосування. Про це повідомляє портал NOI.md.

"Перед парламентом трохи більше тисячі протестувальників. Ніяких порушень не було зареєстровано. Громадський порядок забезпечувала достатня кількість представників правоохоронних органів", — повідомили в поліції.

Учасники мітингу прийшли з державними прапорами Молдавії і плакатами, але без партійної символіки. На трибуну не виходили політичні лідери, а лише громадські діячі. Акцію протесту підтримали позапарламентські сили — Партія "Дія і солідарність", "Наш дім — Молдова", "Наша партія", а також парламентська Ліберально-демократична партія.

Як повідомили організатори мітингу, "якщо парламент не скасує законопроект, що передбачає зміну виборчої системи, то наступна акція протесту відбудеться 28 травня о 12.00".

Раніше представники Демпартії запропонували змінити Кодексу про вибори і перейти до системи одномандатного голосування. Президент Ігор Додон висловився про необхідність переходу до змішаної виборчої системи, коли половина депутатів обирається за партійними списками, а інша — по одномандатних округах. Минулого тижня парламент схвалив у першому читанні об'єднання проектів демократів і соціалістів щодо зміни Кодексу про вибори Молдови.

Нагадаємо, раніше Конституційний суд Молдови визнав неконституційним перебування на території Республіки Молдова військових баз або військових контингентів, контрольованих іншими державами.