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У Китаї з'явиться завод з обслуговування українських двигунів, - Кубів

15 травня, 2017 - 22:27
Фото з Facebook / Степан Кубів

Мотор Січ побудує з партнером у Китаї завод з обслуговування двигунів запорізької розробки.

Про це повідомив перший віце-прем'єр України Степан Кубів, пише ЦТС

"Китайська Skyrizon і українська Мотор Січ планують побудувати завод в місті Чунцин (Центральна частина Китаю), де будуть виробляти і обслуговувати авіадвигуни за українськими технологіями", - зауважив він.

За словами Кубіва, компанія планує інвестувати $250 млн в модернізацію українських виробничих і проектних потужностей.

Нагадаємо, що український експорт до ЄС у I кварталі зріс на 24,5%.

Джерело: День
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