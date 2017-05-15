У Китаї з'явиться завод з обслуговування українських двигунів, - Кубів

Мотор Січ побудує з партнером у Китаї завод з обслуговування двигунів запорізької розробки.

Про це повідомив перший віце-прем'єр України Степан Кубів, пише ЦТС

"Китайська Skyrizon і українська Мотор Січ планують побудувати завод в місті Чунцин (Центральна частина Китаю), де будуть виробляти і обслуговувати авіадвигуни за українськими технологіями", - зауважив він.

За словами Кубіва, компанія планує інвестувати $250 млн в модернізацію українських виробничих і проектних потужностей.

Нагадаємо, що український експорт до ЄС у I кварталі зріс на 24,5%.