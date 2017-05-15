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У Києві найближчим часом відбудеться перепис населення, - Кличко

15 травня, 2017 - 20:07
Фото з архіву "Дня"

Міський голова столиці Віталій Кличко заявив про плани провести перепис населення в Києві найближчим часом.

Про це він повідомив в ефірі "112 Україна".

"Останній раз перепис населення у Києві відбувався у 2002 році. Тоді встановили цифру 2 млн 800 тис. людей. Сьогодні ми будемо робити ще раз перепис населення. Але сьогодні, попередньо працюючи з операторами телефонного зв’язку, ми можемо приблизно сказати, що у Києві проживає близько 4 млн людей", - прокоментував Віталій Кличко.

Також мер Києва заявив, що відсутність безробіття в Києві є показником розвитку міста.

"Більше того, ми порівнювали міста, у Києві відсутнє безробіття, більше 530 тис. кожен ранок приїжджає у Київ на роботу, ввечері від’їжджає, тому що тут є робота. Це дуже важливо. Це для нас показники розвитку міста", - додав міський голова.

Джерело: 112 Україна
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