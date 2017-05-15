У Львові демонструють унікальну єврейську спадщину (фото)

Сьогодні, 15 травня, у Львівському історичному музеї відкрили виставку «Раритети єврейської спадщини». Ця експозиція послужила стартом IX Міжнародного фестивалю єврейської музики «LvivKlezFest-2017». Цього року фестиваль триватиме рекордно довгий термін - три тижні, до 4 червня.

На виставці представлені предмети іудаїки з приватних колекцій та фондів львівських музеїв. Ці речі дуже рідко виставляються для широкого огляду. Організатори присвятили виставку пам'яті Максиміліану Гольдштейну. Саме він звернув увагу громадськості на історико-культурне значення пам'яток єврейської культури, проблеми їх збереження та роль музеїв у цій справі. Гольдштейн у першій половині ХХ століття створював перші колекції юдаїки у Львові.

Всього на виставці представлено понад 150 оригінальних предметів релігійно-кульового призначення та та предметів широкого вжитку єврейської громади. Зокрема це - дерев'яні скульптури кін. XVII —XVIII ст. «Леви-юдеї», які прикрашали Арон га Кодеш в синагозі «Золота Роза» у Львові, офорт Рудольфа Менкіцького, подарований Гольдштейну, екслібрис доньки Гольдштейна Лілії, портрети видатних діячів єврейської громади Львова: рабина Ісаака Шмелькеса — фундатора єврейського шпиталю Мауріція Лазаруса, Еміля Бика — голови єврейської релігійної громади Львова (1898 —1906), автопортрет художниці Гелени Мізес, а також графіка Яна Піварського.

Серед унікальних експонатів є і декоровані єврейські шлюбні контракти - кетуби. Усі вони з Італії та датовані XVIII століттям.

Традиційним завершення фестивалю «LvivKlezFest-2017» стане феєричний гала-концерт «Мазл Тов!», який відбудеться 4 червня просто неба на площі Ринок протягом дня.

Глядачі побачать костюмовану ходу, зможуть взяти участь у танцювальному майстер-класі, а також почути зірок клезмерської музики та співу, які приїдуть до Львова з різних куточків України, Ізраїлю, США, Великобританії, Австрії, Німеччини, Нідерландів, Польщі, Словаччини, Росії.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора