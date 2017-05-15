У Литві пройдуть щорічні навчання НАТО

21 травня - 2 червня в Литві пройдуть щорічні військові навчання НАТО Steadfast Cobalt. Про це повідомляє портал Delfi.

У навчаннях візьмуть участь близько 1000 солдатів НАТО з більш ніж 40 різних підрозділів з 25 країн-членів альянсу.

У ході навчань будуть оцінюватися навички одиниць зв'язку НАТО щодо забезпечення обміну інформацією та підтримання зв'язку між бойовими одиницями сил швидкого реагування НАТО.

Також у ході навчань військові для виконання завдань будуть використовувати різні високотехнологічні засоби зв'язку.

Дані навчання на території Литви пройдуть вже другий раз, в 2014 році подібні навчання пройшли в Каунасі. В минулому році такі навчання пройшли в Румунії.

Нагадаємо, вчора у НАТО заявили, що тестовий запуск балістичної ракети КНДР є новим грубим порушенням низки резолюцій Ради Безпеки ООН, та становить загрозу для міжнародного миру та безпеки.