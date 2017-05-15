У NASA розповіли про дату запуску перших космонавтів на Марс

Фахівці Національного аерокосмічного агентства США (NASA) повідомили, що перший пілотований космічний корабель на Марс планується запустити в 2030 році, передає прес-служба NASA.

"Нарешті, в 2030-му році екіпаж зможе відправитися на Марс", - повідомив представник агентства Майкл Фулер.

За його словами, підготовка до польоту на Червону планету вже почалася. Вона складається з чотирьох етапів. Перший, який вже запущений - дослідження і тестування поверхні Марса. Друга стадія - відправка апаратури на орбіту Місяця. У 2020-е намічений річний політ на супутник Землі.

Нагадаємо, на днях у NASA назвали 5 смертельних небезпек Марса для людини.