У Німеччині на виборах до земельного парламенту перемагає партія Меркель

На виборах до земельного парламенту (ландтагу) федеральної німецької землі Північний Рейн - Вестфалія (NRW), які відбулися в неділю, 14 травня, перемагає опозиційна в регіоні партія канцлера Анґели Меркель Християнсько-демократичний союз (ХДС) на чолі з Арміном Лашетом, передає DW.

За попередніми даними підрахунку голосів, вона отримує 33 відсотки голосів, передає інформагенція AFP з посиланням на керівниками земельної виборчої комісії. Водночас правляча в NRW Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) набирає 31,4 відсотка.

Також до ландтагу проходять представники Вільної демократичної партії (12,6 відсотка), Зелені (6,3 відсотка) та правопопулісти з "Альтернативи для Німеччини" (7,3 відсотка). Останні вперше отримають представництво у ландтазі NRW. Натомість подолати 5-відсотковий бар'єр не змогли Ліві, що здобули 4,9 відсотка голосів. Вільні демократи покращили свої показники наполовину, Зелені ж погіршили майже вдвічі. Явка становила близько 66 відсотків.

Між тим чинна прем'єрка федеральної землі, соціал-демократ Ганнелоре Крафт, уже подала у відставку з посади як голови земельної організації соціал-демократів, так і віце-голови СДПН. Результат соціал-демократів на вісім відсоткових пунктів гірший за голосування 2012 року. Християнські демократи навпаки додали більше семи відсотків до своїх показників.

У влади у Північному Рейні Вестфалії до виборів перебували соціал-демократи у коаліції з Зеленими. Враховуючи перші результати виборів, можливі кілька варіантів коаліції.

Реалістичним залишається варіант так званої "великої коаліції" консерваторів та соціал-демократів, чинний й на федеральному рівні. Ймовірною також є традиційна коаліція ХДС та ВДП.

Нагадаємо, сьогодні канцлер Німеччини Ангела Меркель прийме у Берліні новообраного президента Франції Еммануеля Макрона, це буде перший закордонний візит Макрона у якості глави держави.