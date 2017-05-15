Я переконаний, що за ці роки нам вдалося багато. Передовсім — врятувати саму країну, утримати її незалежність. І головне — розірвати «братерські ланцюги» з Росією. Сподіваюсь, назавжди
Євген ГРИЦЯК, лідер Норильського повстання у таборах ГУЛАГу 1953 року, багаторічний в’язень радянської тоталітарної системи, інтелектуал

У Німеччині внаслідок вибуху на заводі постраждали 13 осіб

15 травня, 2017 - 19:50
Фото Reuters

У результаті вибуху на заводі з виготовлення комплектуючих для автомобілів у баварському місті Ельтманн 13 людей отримали поранення, четверо людей серйозно травмовані.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані німецької поліції.

Четверо людей, які отримали серйозні травми, були доставлені до лікарні вертольотом.

Над ліквідацією пожежі працювали 120 вогнеборців, а також поліція та велика кількість рятувальників.

За даними правоохоронців, витоку небезпечних речовин внаслідок вибуху не сталося.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...