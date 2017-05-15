У Німеччині внаслідок вибуху на заводі постраждали 13 осіб

У результаті вибуху на заводі з виготовлення комплектуючих для автомобілів у баварському місті Ельтманн 13 людей отримали поранення, четверо людей серйозно травмовані.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані німецької поліції.

Четверо людей, які отримали серйозні травми, були доставлені до лікарні вертольотом.

Над ліквідацією пожежі працювали 120 вогнеборців, а також поліція та велика кількість рятувальників.

За даними правоохоронців, витоку небезпечних речовин внаслідок вибуху не сталося.