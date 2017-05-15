У столиці Ємену через спалах холери оголосили надзвичайний стан

У контрольованій повстанцями-хусітами столиці Ємену Сані внаслідок спалаху холери оголосили надзвичайний стан. Міністерство здоров’я країни закликало гуманітарні організації та інших донорів надати допомогу в боротьбі з епідемією і запобігти "безпрецедентній катастрофі", йдеться у повідомленні Українських новин.

Cистема охорони здоров'я Ємену, сильно деградувала внаслідок більш ніж дворічної війни, і не може впоратися з ситуацією.

ООН заявила, що лише кілька медичних установ все ще функціонують, а дві третини населення не мають доступу до безпечної питної води. Епідемія в кінці минулого року зникла, але спалахи холери стають все частішими.

Також Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що станом на 11 травня загинула 51 людина, а передбачуване число заражених 2,7 тис. людей.

Як ми повідомляли раніше, за даними "Червоного хреста", станом на 14 травня число загиблих становило 115 людей.