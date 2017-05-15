У Тернополі на мистецькому фестивалі "Ї" відбулися читання-тандеми

У другий день п’ятого ювілейного митецького фестивалю «Ї» відбулися два читання-тандеми. Перший від Дмитра Лазуткіна та Катерини Бабкіної, другий – від Григорія Семенчука і Юрія Матевощука.

Читання авторських поезій Дмитро Лазуткін почав з “Лабораторної роботи”. Окрім відомих поетичних хітів, автор прочитав нові вірші, які до цього часу не були репрезентовані в інших містах.

“Аудиторія, яка протягом 5 років ходить на фестиваль «Ї», окрім цього, у Тернополі на “Файному місті” з’явилась літературна сцена, – це люди, які орієнтуються в сучасній українській літературі. Перед ними виступати – це особлива відповідальність і тут не можна дозволити собі якусь фальш. Водночас є радість і приємність, тому що публіка так чи інакше оцінює месидж, який відсилаєш, – каже Дмитро Лазуткін. – Вони знають, як слухати, чого чекати від поезії. Це дуже класно, коли публіка молода і водночас підготовлена. Тому що поезія доволі специфічна історія, не кожна людина розуміє, як її сприймати і для чого вона їй потрібна. А якщо таке розуміння з’являється, думаю, що такий слухач, читач удвічі більше цінний”.

Катерина Бабкіна репрезентувала свою нову книгу «Заговорено на любов». «Книжка вийшла 4 дні тому», – зазначила вона зі сцени. Перше представлення нової збірки автора відбулося саме на мистецькому фестивалі «Ї».

Друге читання-тандем відбулося від Григорія Семенчука і Юрія Матевощука. Попередньо було заплановано читання від Юрія Іздрика і Григорія Семенчука, але Юрій Іздрик не зміг приїхати через форс-мажорну ситуацію, яка трапилась на кордоні Польщі і України.

“Ми перебували в європейському турне – в Німеччині, Польщі, Чехії. Вже на польському кордоні нам сказали, що Юрій Іздрик і наш барабанщик Сергій перетермінували своє перебування в Євросоюзі на 2 години 56 хвилин. Хоча формально ми знаходилися на кордоні раніше, але через довгу чергу не змогли потрапити до України вчасно. Тому застосували стандартну процедуру щодо заборони в’їзду”, – розповідає Григорій Семенчук.

“Юрко попросив мене почитати кілька нових віршів, це була абсолютна прем’єра, потім спонтанно обирав поезію. Зараз вже дуже рідко виступаю з поетичними читаннями. Більше цікаво грати з музичним гуртом, але надзвичайно тепло було, сподобалось, зал був дуже приємний і живий», - каже Григорій Семенчук. – “Фестиваль “Ї” завжди спостерігаємо в прогресі. Я бачу велику перспективу розвитку таких літературних заходів саме в регіонах України, щоб не все відбувалося у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, а й в інших містах були такі чудові заходи, де сидять повні зали молодих людей. Це показник, що під час фіналу «Євробачення» молодь обирає слухати актуальну, хорошу, якісну українську літературу, музику, а не поп-продукт. Бажаю цьому фестивалю багато років життя”.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ, Тернопіль, фото автора