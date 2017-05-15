У віці 68 років помер американський актор Пауерс Бут, відомий за ролями у фільмах "Місто гріхів", "Месники", "Дедвуд", "Тумстоун: Легенда Дикого Заходу", а також в серіалі "Нешвілл", передає CNN.

Повідомляється, що Пауерс Бут помер уві сні в своєму будинку в Лос-Анджелесі. Поминальна церемонія пройде в рідному акторові Техасі.

За життя Пауерс Бут був нагороджений премією"Еммі" за роль в телефільмі "Гаянська трагедія: Історія Джима Джонса". У фільмах "Місто гріхів" і "Місто гріхів 2" він зіграв роль сенатора Рорка.

Нагадаємо, американський актор і співак Майкл Паркс, відомий за роллю шерифа Ерла Макгро у фільмах Квентіна Тарантіно і Роберта Родрігеса, помер 10 травня у віці 77 років.