У Вінниці за участі авторів проекту відкрили фотовиставку "Якби не війна"

122 фотоісторії про кохання, подвиг, материнську любов і невимовний біль від утрати презентували у Вінницькому обласному художньому музеї. Кожна світлина фотопроекту «Якби не війна», який ініціювали столичні волонтери, розповідає про незвичайних українців у звичайний час. На фото дівчата – снайпери, санінструктори, розвідниці – у вечірніх сукнях. Бійці в камуфляжі, які мріють про мирні професії. Легіонери з Латвії, Грузії, Ічкерії, і, навіть, острова Мен. Щасливі матері, що дочекалися свої синів із війни, і загиблі герої, які віддали своє життя за нас з вами… Усі учасники проекту – це люди з непростими історіями. Кожна з них захоплива, але здебільшого трагічна.

«Такі емоції подарували! Не передати, – ділиться враженням один з перших відвідувачів виставки, учасник війни в Афганістані Сергій Комаровський. – Знаєте, що найбільше дивує? Різноплановість фотографій, які присвячені одній темі. На одній стіні – закохані бійці, а на іншій – розкішні дівчата… з кулеметами. Особливо трепетні, як на мене, фотографії українських героїв з їхніми матусями. Вони настільки щирі і теплі, що захоплює подих. Я знаю, як важко чекати вдома свою рідну дитину з війни. Зараз мій син служить в АТО, рятує життя у військово-польовому госпіталі. Хвилювання не залишає батьківське серце жодної хвилини. Але гордість за сина переповнює».

Четверо авторів проекту – Олена Соколовська, Євгенія Барилко, Олена Белячкова та Вікторія Павленко – завітали до Вінниці на відкриття фотовиставки. Під час презентації вони розповіли про труднощі створення проекту, смішні ситуації, у які потрапляли, а також дякували небайдужим фотографам, художникам, візажистам, дизайнерам, більшість з яких не захотіли брати гроші за свою роботу. Так, завдяки спільним зусиллям з’явилося вісім тематичних блоків. Але ставити крапку у фотопроекті автори поки що не поспішають. Кажуть, що героїв, про яких має знати країна, є ще дуже багато.

«Цей проект – це спроба подякувати нашим бійцям за те, що вони роблять. Коли ми тільки розпочинали роботу, ніхто не міг подумати, що блоків буде вісім. І, можливо, робота на цьому не завершиться, – каже співавтор ідеї Олена Соколовська. – Розповідаючи про кожен розділ з фотоекспозиції, ми акцентуємо увагу на тому, що фотографії – це класно, але за кожною з них стоїть чиясь історії. І коли ми почали їх писати, то зрозуміли, що ці спогади треба залишити для майбутніх поколінь – для дітей героїв, їхніх онуків, для того, щоб нове покоління мало на кого рівнятися. Так з’явилася книга з однойменною назвою, яка містить майже півтисячі сторінок. На них викладені історії наших героїв».

На відкриття фотовиставки прийшли військовослужбовці, волонтери, сім’ї бійців АТО і безпосередні учасники фотопроекту. Серед них – вінничанин Віктор Арнатовський із позивний «Дев’ятка». Його фото розміщене у розділі «Я не Герой», який розповідає про тих бійців, хто першим став на захист Батьківщини через обов’язок і власні переконання.

«Щоб потрапити на передову, я звільнився з роботи і тижнями «пікетував» військкомат. Взяли... Спочатку служив у 9-ому батальйон. А після того, як приїхав на «дембель», вирішив, що вдома залишатися не зможу – зібрав речі і поїхав у підрозділ «Донбас Україна», – коротко і стримано розповідає Віктор. – Взяти участь у проекту мені запропонував мій друг і бойовий товариш Олександр Сарабун. Сказав, що треба їхати до Києва на фотосесію, бо дівчатам-волонтерам відмовляти не можна. Вони для нас у потрібну хвилину могли й небо прихили...».

Фотовиставка в рамках волонтерського проекту «Якби не війна» діятиме у Вінницькому художньому музеї до 18 травня. Потім експозиція вирушить в Черкаси, а звідти – в Суми. Адже головна мета проекту – зробити імена й історії невідомих героїв відомими.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора