Україна домовилася з Ізраїлем про офіційне працевлаштування будівельників, - Рева

Україна та Ізраїль підписали міждержавну Угоду про офіційне працевлаштування українських будівельників в Ізраїлі.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Під час візиту української делегації до Ізраїлю був підписаний Імплементаційний протокол до Угоди між Кабміном України та урядом Ізраїлю про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Ізраїлю. Це стосується фахівців будівельної сфери.

Від української сторони угоду підписав міністр соціальної політики України Андрій Рева.

Нагадаємо, що Україна та Ізраїль поглиблять співпрацю в декількох сферах.