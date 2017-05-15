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Україна домовилася з Ізраїлем про офіційне працевлаштування будівельників, - Рева

15 травня, 2017 - 17:34
Фото з архіву "Дня"

Україна та Ізраїль підписали міждержавну Угоду про офіційне працевлаштування українських будівельників в Ізраїлі.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Під час візиту української делегації до Ізраїлю був підписаний Імплементаційний протокол до Угоди між Кабміном України та урядом Ізраїлю про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Ізраїлю. Це стосується фахівців будівельної сфери.

Від української сторони угоду підписав міністр соціальної політики України Андрій Рева.

Нагадаємо, що Україна та Ізраїль поглиблять співпрацю в декількох сферах.

Джерело: День
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