Україна та Ізраїль поглиблять співпрацю у сферах медицини, митниці та запобігання НС

Україна та Ізраїль поглиблять співпрацю в декількох сферах, відповідні двосторонні документи були підписані сьогодні в присутності прем'єр-міністрів країн Володимира Гройсмана і Беньяміна Нетаньягу. Про це йдеться у повідомленні урядового порталу.

"Україна та Ізраїль у присутності прем'єр-міністрів двох країн - Володимира Гройсмана і Беньяміна Нетаньягу підписали спільну Декларацію про наміри між Кабінетом міністрів України та урядом Ізраїлю, про співробітництво у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків, План співпраці у сфері охорони здоров'я та медицини між Міністерством охорони здоров'я України і Міністерством охорони здоров'я Ізраїлю на 2017-2021 роки, Адміністративне розпорядження між Державною фіскальною службою України і Митним директоратом Податкової адміністрації Ізраїль щодо взаємної допомоги у митних питаннях щодо обміну даними статистики двосторонньої торгівлі, Імплементаційний протокол А (будівельна галузь) до Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Ізраїлю про тимчасове працевлаштування українських робітників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль", - йдеться в повідомленні.

"Сьогоднішній візит і наша зустріч, я глибоко переконаний, будуть мати дуже позитивні результати щодо роботи між нашими урядами, і угоди, які ми підпишемо, теж будуть сприяти розвитку нашої двосторонньої взаємодії, розвитку економік двох країн, поглиблення співробітництва у різних сферах, у тому числі маємо приділити належну увагу розвитку туризму", - наголосив Гройсман.

Нагадаємо, сьогодні прем’єр Володимир Гройсман розпочав офіційних візит до Ізраїлю.