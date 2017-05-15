Українка виграла престижні міжнародні велозмагання в Австрії

Минулими вихідними в австрійському Обертрауні відбулись міжнародні рейтингові змагання з велосипедного спорту (маунтенбайк) на якому вищу ступень п'єдесталу пошани посіла українка Яна Беломоіна.

Про це інформує сайт Міністерства молоді та спорту України.

Наша спортсменка випередила швейцарку Лінду Індерганд, яка приїхала до фінішу другою, більш ніж на півтори хвилини. Третє місце посіла бронзова медалістка Олімпійських ігор в Ріо і дворазова чемпіонка світу канадка Катарін Пендрель.

Успішний виступ дав змогу Беломоіній покращити свій світовий рейтинг. На сьогодні це 5 позиція.

Нагадаємо, що українська легкоатлетка тріумфувала на змаганнях у Франції.