Українки продефілювали у вишиванках на вулицях Риму

14 травня з нагоди Всесвітнього Дня вишиванки, українки Риму провели мистецький захід в історичній частині італійської столиці.

Про це повідомляє Олесь Городецький на своїй сторінці у Facebook.

12 українських красунь в національних строях пройшли імпровізованою ходою від Колізею до площі Іспанії, демонструючи через вишиванки, українську культуру мешканцям та гостям вічного міста. Кульмінацією заходу стало дефіле на всесвітньо відомих "іспанських сходах", де зазвичай відбуваються покази мод.

Як зазначається у повідомленні, основною метою акції була популяризація вишиванки та нагадування світові, що в такій прекрасній та багатій на традиції європейській країні, як Україна, досі гинуть люди внаслідок російської агресії.

З великою цікавістю та щирим захопленням зустрічали "парад вишиванок" перехожі та туристи, фотографуючи та розпитуючи про Україну.

На думку ініціаторки заходу, голови Конгресу Українців Італії, Мар’яни Тріль, акція вдалася. "Українки Риму в такий спосіб не лише приєдналися до святкування світового Дня вишиванки, але й змогли познайомити з українською культурою багатьох італійців. Наші національні традиції надзвичайно багаті – не переставаймо розповідати про них іншим народам!"- зазначила активістка, подякувавши всім учасникам.

Захід організований Конгресом Українців Італії та Оргкомітетом Євромайдан Рим.

Нагадаємо, 10 травня у Львові відбувся флеш-моб присвячений фестивалю вишиванки. За задумом організаторів дерева у парку прикрасили вишиваним принтом.