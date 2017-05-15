Українська легкоатлетка тріумфувала на змаганнях у Франції

Українка Анна Плотіцина виграла змагання на спринтерській дистанції з бігу “Meeting Elite de Montgeron”, які 14 травня приймав Монжерон (Франція).

Про це передає прес-служба ФЛАУ.

Українська 30-річна легкоатлетка перемогла у фіналі з бігу на 100 метрів з бар’єрами, показавши результат 13,05 с. Вітер при цьому дув зі швидкістю +2,2 м/с. У француженки Сандри Гомі, яка фінішувала другою результат - 13,17 с.

Натоміть у забігу вітер не перевищував допустимі норми (+1,3 м/с), і його Плотіцина виграла з результатом 13,08 с. Саме він є її офіційним найкращим результатом сезону.