Я переконаний, що за ці роки нам вдалося багато. Передовсім — врятувати саму країну, утримати її незалежність. І головне — розірвати «братерські ланцюги» з Росією. Сподіваюсь, назавжди
Євген ГРИЦЯК, лідер Норильського повстання у таборах ГУЛАГу 1953 року, багаторічний в’язень радянської тоталітарної системи, інтелектуал

Український експорт до ЄС у I кварталі зріс на 24,5%

15 травня, 2017 - 20:25
Фото з архіву "Дня"

Експорт українських товарів до Європейського Союзу у першому кварталі 2017 році виріс на 24,5% (у порівнянні із аналогічним періодом 2016 року).

Про це повідомляє Держстат.

Найбільші показники зростання експорту фіксуються до Бельгії (+60,1%), Австрії (+57%), Греції (+46,5%), Чехії (+40,2%) та Польщі (+35%).

В абсолютних цифрах обсяг українського експорту до ЄС склав $3,99 млрд. Це 38,4% від загального обсягу українського експорту товарів ($10,37 млрд, зростання на 34,4%).

Нагадаємо, що Україна домовилася з Ізраїлем про офіційне працевлаштування будівельників.

Джерело: День
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