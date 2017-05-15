Український експорт до ЄС у I кварталі зріс на 24,5%

Експорт українських товарів до Європейського Союзу у першому кварталі 2017 році виріс на 24,5% (у порівнянні із аналогічним періодом 2016 року).

Про це повідомляє Держстат.

Найбільші показники зростання експорту фіксуються до Бельгії (+60,1%), Австрії (+57%), Греції (+46,5%), Чехії (+40,2%) та Польщі (+35%).

В абсолютних цифрах обсяг українського експорту до ЄС склав $3,99 млрд. Це 38,4% від загального обсягу українського експорту товарів ($10,37 млрд, зростання на 34,4%).

Нагадаємо, що Україна домовилася з Ізраїлем про офіційне працевлаштування будівельників.