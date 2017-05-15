"Укрзалізниця" запустить новий потяг до Польщі

Україна та Польща узгоджують графік руху нового поїзда Ковель - Хелм, який можуть запустити вже в середині червня.

Про це повідомляє прес-центр "Укрзалізниці".

Розвиток цього сполучення сприятиме швидкому перетину кордонів і є важливим кроком на шляху України до євроінтеграції.

"Наразі узгоджуються деталі графіку руху цього поїзда, зокрема, для зручних пересадок на інші поїзди. Розглядається можливість пересадки з №667 Чернівці − Ковель, №97 Київ – Ковель, №83 Одеса – Ковель, а зворотно з Хелма пересадка на поїзд №98 Ковель − Київ та приміські поїзди, що відправляються з Ковеля ввечері", - йдеться в повідомленні.