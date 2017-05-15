В Україні назвали переможців конкурсу "Молоде покоління - за безпеку дорожнього руху"

12 травня в Національній академії внутрішніх справ України відбулося нагородження переможців всеукраїнського творчого конкурсу школярів «Молоде покоління - за безпеку дорожнього руху». Протягом року діти в творчості втілювали безпеку та у своїх малюнках, плакатах, поробках, фотографіях закликали ровесників бути дисциплінованими учасниками дорожнього руху.

Після відбіркових районних, міських та обласних етапів конкурсу 100 кращих робіт були представлені в Києві на виставці, а 30 дітей-лауреатів конкурсу піднялися на сцену й особисто отримали нагороди від співробітників превентивного департаменту Національної поліції та партнерів.

- Вражаюча статистика має усіх поставити «під зброю»: в Україні найвища смертність на дорогах серед країн Європи ДТП - це перша за поширеністю причина смерті серед молоді віком від 15 до 24 років та друга - серед дітей віком від 5 до 14 років. Ось чому Група компаній «Фокстрот» з року в рік допомагає державним службам у вирішенні цієї проблеми через освіту дітей у рамках власного соціального проекту «Школа безпеки», - розповіла під час церемонії шанування переможців прес-секретар ГК «Фокстрот» Алевтина Белецька. – Старшим школярам ми допомагаємо, підтримуючи всеукраїнські змагання КВК юних інспекторів руху, а для малюків створили мультсеріал «Фокс і Трот поспішають на допомогу». Й щиро дякуємо усім юним активістам, хто по-дорослому виконує просвітницьку роботу серед ровесників.

Роботи творчих школярів, представлених на виставці лауреатів конкурсу «Молоде покоління – за безпеку дорожнього руху» вражали щирістю. Так, у номінації від 5 до 9 років 1 місце поділили між собою юна киянка Сандра та маленький львів’янин Дем’ян. Восьмирічна Сандра Шевченко, учениця ЗОШ №1 м. Києва створила настільну експозицію «Рух у кубі». А шестирічний Дем’ян – вихованець дошкільного навчального закладу № 168 зі Львова – книжку-поробку «Абетка безпечного руху для малюків». Вражаючими були роботи молоді – киянки Діани Данчук «Безпека дорожнього руху в твоїх руках» з Лопатинскої ЗОШ Львівської області, Єлизавети Пенцарської з Києва з кривавим пазлом та Ігоря Іванова з м. Харків з промовистою назвою «Дорога – не для селфі».

Під час промови на церемонії нагородження Алевтина Белецька звернулася до усіх школярів - учасників свята із проханням передати свої знання в шкільні дошкільні заклади, а також - диск з мультиком: «Нехай історії про безпеку дітей разом з персонажами Фоксом і Тротом подивиться якомога більше школярів, і життя буде комфортнішим та безпечним!»

Детальніше про тиждень безпеки дорожнього руху ТУТ.

Довідка: З 2002 року під девізом «Комфортно там, де безпечно» працює соціальний проект «Школа безпеки» Групи компаній «ФОКСТРОТ». Бренд тісно співпрацює із Управлінням безпеки дорожнього руху Національної поліції України. Серед акцій, спрямованих на профілактику дорожньо-транспортного травматизму - щорічний конкурс дитячого малюнку «Мій друг — дорожній рух». Не менш популярним є змагання шкільних команд юних інспекторів руху (ЮІР) – від регіональних конкурсів до всеукраїнського фіналу Всеукраїнського конкурсу КВК-ЮІР, де у формі жартів школярі навчають своїх однолітків як уникнути небезпеки на дорозі.

Налагоджено співпрацю з ДСНС України щодо профілактики травмування дітей в результаті нещасних випадків у невиробничій сфері. В рамках проекту за сприяння фахівців ДСНС України була записана 4 серія серіалу «Фокс і Трот поспішають на допомогу. Пожежа» про дії дитини під час виникнення пожежі, а також розроблена листівка «При пожежі дій правильно!» для закріплення нових правил.

З 2012року разом із фахівцями Служби порятунку «101» мережа «ФОКСТРОТ» проводить по всій Україні «Уроки безпеки» для молодших школярів. На таких уроках побували школярі більше двох десятків міст України. Тисячі дисків з мультфільмом та повчальні листівки було передано у школи та садочки країни для навчання дітей правилам безпеки. У березні 2013 року проект «Школа безпеки» був названий самим пізнаваним серед споживачів у ритейлі (за результатами опитування InMind), а в квітні 2013 року став переможцем 7-го Національного фестивалю соціальної реклами у своїй номінації.