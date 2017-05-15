Відвідати Кабмін тепер можна в режимі 3D-туру, - Саєнко

Відтепер можливо відвідати залу засідань Кабінету Міністрів України та Музей історії урядів, не відходячи від свого комп'ютера або мобільного пристрою.

Про це інформує урядовий портал.

Кожен охочий зможе здійснити віртуальну подорож головною залою уряду, де проходять засідання Кабінету Міністрів. Користувачі можуть вибрати будь-яку точку огляду - подивитися на зал з робочого місця прем’єр-міністра, роздивитись місце роботи членів Кабінету Міністрів та працівників Секретаріату, відчути дух і атмосферу залу, в якому приймаються найважливіші рішення для країни.

"Ми продовжуємо втілювати інноваційні проекти в Секретаріаті Кабміну. Наш пріоритет – впровадження ефективних інновацій та відкритість, прозорість для громадян", - зазначив Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко.

Посилання на 3D-тур: https://apps.facebook.com/1444938669138937

Нагадаємо, Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик прогнозує, що надзвичайні заходи у вітчизняній енергосистемі через місяць знову буде продовжено.