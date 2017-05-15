ЄС продовжить тиснути на РФ санкціями, - Клімкін

Глави МЗС країн ЄС підтримали необхідність продовження послідовного тиску на Російську Федерацію через погіршення безпекової ситуації на Донбасі, а також продовження санкцій.

Про це повідомив очільник МЗС України Павло Клімкін під час брифінгу за результатами зустрічі із колегами з країн ЄС.

"Відбулася дуже змістовна зустріч з міністрами МЗС країн ЄС. Ми встигли обговорити і питання безпеки з дуже потужними меседжами щодо України, щодо підтримки і щодо продовження тиску на Росію. Всі, хто був присутній на цій зустрічі, чітко підтримали необхідність продовження послідовного тиску і продовження санкцій", - зазначив він.

Клімкін зауважив, що, зокрема, йшлося про те, яким чином країни мають відреагувати на останні дії Росії в окупованому Донбасі, у тому числі нещодавню загибель мирних громадян.

"У нас була хороша дискусія щодо того, що ми маємо робити далі у взаємодії між Україною та ЄС. Майже всі починали виступи з привітань українському народові з приводу безвізу. Його формально погоджено, всі висловлювали сподівання, що найближчими днями буде остаточно завершено процедури з ратифікації Угоди про асоціацію, говорили про те, яким чином надати нової динаміки функціонуванню нашої ЗВТ", - додав він.

Нагадаємо, Держсекретар США Рекс Тіллерсон вважає неправильним використовувати термін "перезавантаження" в контексті відносин з РФ.