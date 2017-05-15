За день бойовики 7 разів обстріляли позиції сил АТО

Упродовж дня підрозділи російсько-терористичних військ продовжували обстрілювати позиції українських військових сил. Втім, їхня кількість та інтенсивність вогню, у порівнянні з попередніми днями, зменшилися.

Із початку доби бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, повідомляє прес-центр АТО.

"Приморський напрямок. Зранку бойовики обстріляли наші позиції біля Водяного та Гнутового зі стрілецької зброї. В районі Новотроїцького били з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів. Там же по українських захисниках вів вогонь ворожий снайпер", - йдеться у повідомленні.

Донецький напрямок. Неподалік Кам'янки бойовики обстріляли воїнів сил АТО із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Луганський напрямок. Незаконні збройні формування із гранатометів здійснювали обстріли опорних пунктів ЗСУ біля Новозванівки та Новоолександрівки.

Із початку доби двоє українських воїнів зазнали поранень. Підрозділи сил АТО контролюють ситуацію у зоні своєї відповідальності та перебувають у готовності дати противнику гідну відсіч.