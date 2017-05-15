Зміни до ККУ, що передбачають заборону розгляду попередньо розслідуваних справ, мають корупційні ризики,- G7

Посли країн «Групи семи» в Україні вважають, що законопроект про запровадження заборони на розслідування раніше закритих правоохоронними органами справ має корупційні ризики, передає Радіо Свобода.

«Посли G7 стурбовані змістом законопроекту №6220 і ризиком для боротьби з корупцією», – написав у twitter посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа. За його словами, посли вважають, що перед ухваленням законопроекту потрібно провести консультації.

У Верховній Раді зареєстрований законопроект № 6220 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та підстав закриття кримінального провадження. У березні документ уже пройшов перше читання. Законопроект, серед іншого, передбачає, що не підлягають внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про обставини, щодо яких ухвалене рішення про закриття кримінального провадження або існує вирок суду за тим самим обвинуваченням, що набрав законної сили.

Минулого тижня у Національному антикорупційному бюро України закликали народних депутатів не допустити ухвалення законопроекту № 6220 в чинній редакції та відхилити його. У НАБУ вважають, що цей законопроект може заблокувати розслідування антикорупційних правоохоронних органів.

Нагадаємо, країни G7 домовилися про спільну боротьбу з міжнародними кібератаками.