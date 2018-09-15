Боно з U2 розповів, що молиться за Україну

Лідер U2 Боно заявив, що Україна повинна боротися за мир і свободу та додав, що він молиться за Україну, щоб ця боротьба була не фізичною, а духовною. Співак вперше приїхав до України і став спеціальним гостем 15-ої Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), що завершилася сьогодні, 15 вересня, в Києві, передає "Новое время".

Дискусію з Боно вів журналіст CNN Фарід Закарія.

Лідер U2 також торкнувся теми корупції, заявивши, що вона боляче б'є по країнах, що розвиваються, і що Європа має приділяти більше уваги вирішенню цієї проблеми.

"Корупція вбиває більше дітей в Африці, ніж ВІЛ/СНІД або малярія. Але від неї є вакцина - вона називається прозорістю, відкритим правлінням, громадянським суспільством", - сказав він.

Лідер групи U2 відзначив важливу роль нових технологій в боротьбі проти корупції.

"IT створює умови, при яких приховати корупцію стає важче", - зауважив він.

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