Демократичні інститути не можуть поліпшуватися самі – їхнє поліпшення залежить від нас.
Карл Поппер, британсько-австрійський філософ, соціолог

Докази побиття Балуха будуть передані в суди, - МЗС України

15 вересня, 2018 - 13:28
Фото: RFE/RL

Докази побиття українського політв'язня в окупованому Криму Володимира Балуха будуть передані в суди. Про це повідомила речник МЗС України Мар'яна Беца у Тwitter.

"Побиття окупантами В. Балуха, який 181 день голодує - за межами добра і зла. Докази злочинів передамо в суди", - зазначила вона.

У свою чергу Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає у російської влади, щоб її негайно допустили до політв'язня.

"На моє прохання відвідування Володимира Балуха і Кирила Вишинського на умовах синхронності, Тетяна Москалькова запевнила, що звернулася за наданням дозволу до всіх причетних органів. Я чекаю, але розумію: тільки Путін може прийняти таке рішення. Тому, вимагаю негайно допустити мене до Володимира Балуха! У будь-яку хвилину я готова виїхати до нього!" - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, раніше заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив, що Володимира Балуха в сімферопольському СІЗО сильно побили і загрожують позбавитися.

Джерело: День

Більше новин

Метою Росії є окупація Азовського моря, - Порошенко
Контрольні пункти на адмінмежі з окупованим Кримом відновили свою роботу
Сьогодні набуло чинності рішення Ради ЄС про продовження санкцій проти РФ
Після побиття у Балуха болить голова і печінка, - Чийгоз
Меркель: РФ дестабілізує обстановку в багатьох пострадянських країнах
Минулої доби бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, - штаб ООС

Новини партнерів

Loading...