Гройсман назвав підвищення ціни на газ вимушеним кроком

Підвищення ціни на газ є вимушеним кроком, оскільки свого часу Україна, запозичуючи кошти у міжнародних партнерів, брала на себе таке зобов'язання. Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав на 15-й Щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) "Майбутнє покоління всього", повідомляє "Укрінформ".

"Це зобов'язання, яке ми маємо виконувати сьогодні, взяте не зараз, не сьогодні, не вчора, і не позавчора, а як мінімум 10 років тому. Але тоді воно бралося, під нього бралися кошти і зобов'язання не виконувалося, таким чином підриваючи довіру до України. Час визначає, коли ми маємо приймати відповідні рішення, але у кожного рішення є своя причина", - сказав Гройсман.

Він нагадав, що у 2005 році президент Леонід Кучма передав країну з боргом у 12,5 млрд доларів, а до 2014 року зовнішній та внутрішній борг держави сягнув ще плюс 50 млрд доларів, які все одно треба обслуговувати та повертати.

Як повідомлялося, днями прем’єр-міністр Володимир Гройсман підтвердив, що Україна зобов’язана підвищити ціну на газ для населення і ТКЕ.