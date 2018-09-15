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Коболєв розповів, скільки щороку втрачатиме Україна через "Північний потік-2"

15 вересня, 2018 - 20:02
Фото Telegraf-EPA

Україна втратить 3 млрд дол., які вона отримує щорічно від транзиту газу до країн ЄС, якщо буде побудований "Північний потік-2". Про це на форумі YES2018 заявив голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє "Укрінформ".

"Якщо буде побудований "Північний потік-2", Україна втратить 3 млрд дол. Це великі гроші для нашої економіки", - сказав Коболєв.

Раніше Коболєв заявляв, що Україна має партнера у питанні "Північного потоку-2" у особі США.

"Я вважаю, що США уже значно впливає на європейський газовий ринок. Ціни, які зараз функціонують, були сформовані завдяки імпорту газу з Росії та скрапленого газу із США. Якщо частка буде більшою, вплив буде посилюватися", - сказав Коболєв у ході YES.

Раніше заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль зазначила, що проект "Північний потік-2" загрожує безпеці не тільки України, а й Європи та наголосила, що Україна виступає за поширення дії Третього енергопакета ЄС на "Північний потік-2".

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