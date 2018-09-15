Контрольні пункти на адмінмежі з окупованим Кримом відновили свою роботу

Контрольні пункти в’їзду-виїзду "Каланчак" та "Чаплинка" на адмінмежі з Кримом, які тимчасово не працювали через небезпечну екологічну ситуацію, що склалася на заводі "Титан", відновлять свою роботу в суботу, 15 вересня. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Операції щодо здійснення пропуску осіб та транспорту через адмінмежу прикордонники Херсонського загону розпочнуть о 10.00", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Держприкордонслужба продовжить відстежувати ситуацію. У разі погіршення ситуації і виникнення загрози життю та здоров'ю мирного населення може знову бути прийняте окреме рішення про припинення здійснення пропуску громадян через КПВВ.

У ДПСУ нагадали, що роботу пунктів пропуску "Каланчак" і "Чаплинка" було тимчасово припинено через небезпечну екологічну ситуацію, що склалася на заводі "Титан" на території ТОТ АР Крим.

Нагадаємо, у місті Армянськ в анексованому Росією Криму у ніч проти 24 серпня сталися викиди невідомої отруйної речовини, що призвело до різкого погіршення здоров'я місцевих жителів.

У Херсонській області також було зафіксовано факти хімічного забруднення повітря й грунту.

На 12-й день екологічної катастрофи "влада" Криму "припинила" на два тижні роботу заводу "Титан" в Армянську. Дітей шкільного віку і дошкільнят з матерями розпорядилися відправити до санаторіїв.

Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини передав інформацію про викиди шкідливих речовин в районі Армянська на півночі анексованого Росією Криму в ООН, ОБСЄ, ВООЗ і Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Президент Петро Порошенко заявив 6 вересня на засіданні РНБО, що викид на заводі "Титан" в Армянську стався через те, що внаслідок тренувань російських військових були зруйновані екологічні захисні механізми.