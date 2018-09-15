Луценко: Україна цього року отримає $170 млн у справі Лазаренка

США цього року мають повернути 170 млн дол. конфіскацію коштів колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка Україні. Про це заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко в ході панельної дискусії на 15-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), передає УНН.

"Стосовно боротьби з корупцією: так, я впевнений, США можуть багато чому нас повчити. Але в першу чергу мають повчити з ефективних законів, по яких навіть найвищу посадову особу можуть за корупцію арештувати і через декілька місяців засудити", - сказав Луценко у відповідь на запрошення іноземних журналістів відвідати США щоб "повчитись" ефективної боротьби з корупцією.

За словами Луценка, в Україні наразі немає відповідного законодавства.

"Хочу також запитати: мені поїхати повчитись по справі Лазаренка? Скільки років вона розслідується в США? Мені кажуть, що цього року вона дійде до логічного кінця і Україна нарешті отримає 170 млн доларів, які звідси були викрадені. За цим я обов’язково поїду до Сполучених Штатів, маю вже запрошення. Там, звичайно, ми обговоримо інші перспективні речі, наприклад про 6 млрд доларів, які мафія Януковича, ймовірно, розмістила там. Мені є про що говорити з американськими колегами, але не з позиції маленького піонера. Ми партнери", - заявив генпрокурор.

Нагадаємо, кримінальне провадження щодо колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка зупинене, але наразі вживаються заходи для ознайомлення його з оновленою підозрою й вимогами процедури спеціального судочинства.