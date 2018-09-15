Меркель: Німецькі військові в Литві зіткнулися з російською "гібридною війною"

Німеччина нарощує військові кіберможливості, щоб реагувати на російську гібридну загрозу, націлену на німецькі війська, розгорнуті в Литві. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з німецькими військовими, дислокованими в Литві в складі батальйону НАТО, повідомляє "ЄП" із посиланням на The Local.

"Тут ви зіткнулися з ситуацією, яка представляє собою ще одну частину російської військової доктрини: ідеєю гібридної війни", - сказала Меркель.

Союзники НАТО звинувачують Росію у використанні методів "гібридної війни", в тому числі підривній діяльності, пропаганді і кібервійні, щоб підірвати Захід, не викликавши повної військової відповіді НАТО.

"Гібридна війна - це не те, до чого ми не дуже звикли. Ви явно відчуваєте це тут дуже певним чином", - додала Меркель.

"Не дарма ми створили спеціальну кіберодиницю в німецьких збройних силах, щоб посилити можливості в цій області", - сказала вона військовим на базі в Рукла, на північний захід від столиці Вільнюса.

У минулому році Німеччина розгорнула понад 500 військовослужбовців в Литві в рамках місії НАТО щодо посилення східного флангу. Незабаром після їх прибуття німецькі військові зазнали необґрунтованих звинувачень у зґвалтуваннях з боку пропагандистських російських ЗМІ, також повідомлялося, що Москва намагається зламати смартфони військових НАТО.

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