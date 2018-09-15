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Карл Поппер, британсько-австрійський філософ, соціолог

Меркель: РФ дестабілізує обстановку в багатьох пострадянських країнах

15 вересня, 2018 - 09:08
Фото Reuters

Росія дестабілізує обстановку в багатьох республіках колишнього СРСР. Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, виступаючи перед німецькими військовослужбовцями, які дислоковані в литовському місті Рукла.

"Ми бачимо, що, по суті, майже всі колишні радянські республіки, що не входять до складу ЄС і НАТО, стикаються з внутрішніми конфліктами, породженими Росією", - сказала глава німецького уряду.

Сьогодні всі ці держави зайняті відновленням своєї територіальної цілісності, оскільки Росія або відокремила частини їх територій, або розпалила там конфлікти, додала Меркель. В якості прикладу вона навела ситуацію в Україні, Грузії, Вірменії, Молдові та Азербайджані.

Підрозділи бундесверу, розташовані в країнах Балтії в рамках місії НАТО, необхідні для стримування гібридної війни, яку веде Росія. До цієї війни відносять і кібератаки, зазначила Ангела Меркель. У країнах Балтії та Польщі на ротаційній основі в даний час розміщені понад 4500 солдатів і офіцерів НАТО.

Джерело: Укрінформ

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