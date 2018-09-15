Метою Росії є окупація Азовського моря, - Порошенко

Російська Федерація має намір окупувати Азовське море так само, як окупувала Кримський півострів. Київ цього не допустить. На цьому в інтерв'ю The Washington Post наголосив президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба голови української держави.

"Мета Росії - окупувати Азовське море так само, як був окупований Крим. Це жорстке порушення міжнародного права, і ми не можемо це прийняти. Ми зміцнюємо наших військових там і порушуємо справу проти Росії в міжнародній постійній палаті третейського суду", - зазначив він.

Порошенко зауважив, що Україна має абсолютно чіткий правовий статус в Азовському морі. "Росія не має права атакувати або спиняти наші судна, які перевозять товари та пасажирів з двох важливих портів України, Маріуполя та Бердянська. Якщо Росія не зупиниться, у нас є лише один інструмент – санкції", - уточнив він.

При цьому, за словами Порошенка, санкції потрібні, щоб зупинити потенційну небезпеку російської окупації Азова. "Якщо вони заблокують судно з українськими металопродуктами з Маріуполя на один день, то ціна збитків становитиме тисячі доларів", - підкреслив президент.

Окрім того, додав Порошенко, росіяни постійно атакують українських рибалок в українських водах: заарештовують їх, зупиняють і погрожують їм. Президент зазначив, що це частина гібридної війни проти України.

"Санкції зупиняють зростання ВВП Росії, вони зупиняють підвищення рівня життя в Росії та девальвують російську валюту. Російське керівництво платить дуже високу ціну за санкції, які можуть утримувати Росію за столом переговорів та припинити агресію", - резюмував він.

Нагадаємо, упродовж останніх трьох місяців активність Росії в Азовському морі значно зросла. Росіяни не дозволяють торговельним судам, які прямують в українські порти і які виходять із них, безперешкодно проходити через Керченську протоку. У зв'язку з цим президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони, начальникові Генерального штабу та командуванню ВМС України вжити заходів, щоб зупинити російські провокації щодо блокування входження суден в українські порти в Азовському морі. Міністерство інфраструктури України розробило комплекс заходів у відповідь на дії Росії. При цьому повідомлялося, що комплекс заходів включає в себе в тому числі обмеження пасажирського сполучення з Росією.

Напередодні українські прикордонники заявили про чергові провокації Російської Федерації в Азовському морі.