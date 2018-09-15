Міністр внутрішніх справ Австрії пропонує перевіряти мігрантів ще в морі

Міністр внутрішніх справ Австрії Герберт Кікль запропонував перевіряти врятованих у морі мігрантів для можливого надання притулку до їх сходження на берег. Про це він заявив на конференції ЄС з питань міграції у Відні, повідомляє ВВС.

Глава австрійського МВС закликав ЄС утримувати врятованих мігрантів у морі, поки їх заяви про надання притулку будуть у процесі обробки. Згідно з його пропозицією, після "належних перевірок" на борту судна ті мігранти, які мають право на отримання притулку, будуть привезені в ЄС, а інші - в "безпечні порти" у третіх країнах.

На думку міністра, така система допоможе розв'язати "проблему репатріації".

Італійський глава МВС Маттео Сальвіні, також присутній на конференції, підтримав цей план.

Проте австрійський офіс медичної благодійної організації Medecins Sans Frontieres (MSF) засудив подібну ідею.

"Подібна пропозиція - це просто ще одна спроба відвернути увагу від реальної проблеми, а саме: нездатність Європи і головування Австрії в ЄС знайти стабільне рішення гуманітарної кризи в центральному Середземномор'ї і Лівії", - йдеться в заяві організації.