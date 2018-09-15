Міносвіти: Підручники для першокласників уже надруковано

Підручники для першокласників по базових предметах уже надруковано і передано для розповсюдження по областях. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

"Для нас важливо, щоб підручники з базових предметів - букварі, підручники з математики та курсу "Я досліджую світ" - прийшли в школу швидше, щоб вчителі могли з ними ознайомитися і почати роботу з дітьми. Всього 2 тижні на доставку - нормальний термін, враховуючи досвід попередніх років, тобто підручники мають бути у школах до 1 жовтня", - заявила глава міністерства Лілія Гриневич.

До 1 жовтня у першокласників триває передбачений програмою адаптаційний період, всі необхідні матеріали для якого є у викладачів, а в підручниках не виникає необхідності.

Підручники для учнів 10-х класів будуть готові до листопада, повідомляло раніше міністерство, а до тих пір учням доступні електронні версії.