Минулої доби бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 14 вересня, бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

“Російські окупанти 25 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Двічі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Жовте, Кримське, Новотошківське, Луганське, Світлодарськ, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

З мінометів 82-го калібру ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил надвечір на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Чермалик та Водяне.

Також по позиціях оборонців Чермалика окупанти відкривали вогонь з озброєння бойової машини піхоти.

Від початку доби ворог із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 4 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського, Гнутового та Водяного. По захисниках наших опорних пунктів на Маріупольському напрямку також противник тричі відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм. Втрат серед наших захисників немає.

Як повідомили у штабі, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.