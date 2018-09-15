МЗС: Nord Stream 2 загрожує безпеці не тільки України, а й Європи

Заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль нагадала, що проект "Північний потік-2" загрожує безпеці не тільки України, а й Європи.

"Тему "Північного потоку-2" почали обговорювати ще чотири роки тому. Нині ж це питання не тільки безпеки України, це стало питанням європейської безпеки. Його можна вважати загрозою всій Європі як проекту", - сказала вона на 15-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в суботу, 15 вересня, в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Зеркаль наголосила, що Україна виступає за поширення дії Третього енергопакета ЄС на "Північний потік-2".

"Я думаю, що це питання можна вирішити без всяких санкцій. Це питання єдності", - додала заступник міністра.

Раніше у липні президент Петро Порошенко заявив, що чим далі, тим більше європейські країни розуміють справжню мету проекту Nord Stream 2: "Це не є економічний проект, проект є абсолютно політичним, мета проекту - нанести удар по Україні і багатьом іншим членам ЄС і членам НАТО, це ризики, у тому числі для європейської економіки. Навіщо планують витрачати десятки мільярдів євро, для того, щоб зробити європейську економіку менш ефективною, менш конкурентоздатною, а енергетичну політику ЄС більш залежною від Росії?! Чим далі, тим більше приходить розуміння у більшості країн ЄС щодо реальності мети Nord Stream 2".