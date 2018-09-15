На Філіппіни обрушився потужний тайфун

Потужний тайфун обрушився на місто Баггао в провінції Кагаян на північному сході Філіппін, викликавши ураганний вітер і проливний дощ. Про це повідомляє AP.

Як наголошується, в ніч на суботу тайфун обрушився на місто Баггао. Тайфун Мангхут сильніше, ніж ураган Флоренс, який вийшов на Східне узбережжя США. Його потужність еквівалентна урагану максимальної п'ятої категорії. Максимальна швидкість вітру досягала 285 кілометрів на годину.

Повідомляється, що в зоні ризику знаходяться більше 5 мільйонів чоловік. Влада Філіппін заздалегідь евакуювали тисячі жителів.