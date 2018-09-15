ООН: Україна в глобальному рейтингу якості життя посіла 88 місце

В оприлюдненому ООН міжнародному рейтингу рівня якості життя Німеччина посіла 5-те місце. Лідером є Норвегія, а Україна опинилася на 88-мій позиції. Про це повідомляє УНН з послианням на DW.

Найкращий індекс людського розвитку в світі зафіксований у 2017 році в Норвегії. Такого висновку дійшли автори оприлюдненого в п'ятницю, 14 вересня, глобального рейтингу індексу людського розвитку, складеного аналітиками Програми розвитку ООН (ПРООН).

Згідно з даними рейтингу, індекс людського розвитку в Норвегії визначено на рівні 0,953. На другому місці опинилася Швейцарія з показником індексу людського розвитку в 0,944. Далі йдуть Австралія та Ірландія з 0,939 та 0,938 відповідно. На п'ятому місці - Німеччина. Рівень людського розвитку німців автори індексу класифікували як 0,936.

До першої десятки потрапили також Ісландія, Гонконг, Швеція, Сінгапур, Нідерланди. З пострадянських країн найкращий показник у цьому плані зафіксований у Естонії - 0,871, що відповідає 30-ій позиції у глобальному рейтингу. Західні сусіди України - Польща, Словаччина та Угорщина - посіли 33-тє, 38-ме та 45-те місця відповідно.

Росія потрапила на 49-ту позицію, а Білорусь - на 53-ту. Щодо України, то автори індексу визначили її розвиток у 0,751. Через такий показник Україна опинилася на 88-му місці у переліку з 189 країн. На останньому місці - Нігер.

Визначальними критеріями для авторів індексу є такі показники, як тривалість життя, рівень освіти та доходів громадян.

Як повідомлялося раніше, Україна піднялася посіла 152-е місце в рейтингу рівня безпеки серед 163 країн світу. Про це йдеться у переліку країн, складеному організацією Institute for Economics and Peace.