Отруєння Скрипалів: Журналісти виявили черговий доказ роботи Петрова на Міноборони РФ

Журналіст Патрік Рівел з ABC News та його колега Олівер Керрол з Independent зателефонували за номером телефону в документах Федеральної міграційної служби РФ на Олександра Петрова, якого підозрюють у замаху на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в британському Солсбері. Кореспондентам відповіли, що це номер Міністерства оборони РФ, передає "Новое время".

Керрол написав в Twitter, що співрозмовник повісив трубку після питання, чи працював Олександр Петров у відомстві.

Олівер Керрол: "Щойно зателефонував по цьому самому номеру - людина на тому кінці лінії підтвердила, що це номер приймальні Міноборони. Чи працював у них Петров? - Повісив трубку".

Патрік Рівел: "Я зателефонував за номером телефону..., який Нова газета називає номером Міноборони. Людина, яка відповіла мені о третій годині ночі, підтвердила, що я потрапив в міністерство".

Have just called the number in question — man at end of line confirms the number is for reception of Ministry of Defence. Was Mr Petrov their employee? -- hangs up https://t.co/o2EcMpSdOk

— Oliver Carroll (@olliecarroll) September 15, 2018