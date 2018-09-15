Після побиття у Балуха болить голова і печінка, - Чийгоз

Після того, як співробітники сімферопольського СІЗО побили українського активіста Володимира Балуха, у нього болить голова і печінку. Про це розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, пише Крим.Реалії.

"До нього в камеру прийшов начальник СІЗО Бережний, дуже грубо з ним розмовляли, після цього вивели з камери, зажадали стати на коліна. Він відмовився, після цього його стусанами поклали на бетон, сильно били по ногах, печінки і голові", – розповів Чийгоз.

За його словами, у суботу, 15 вересня, архієпископ Климент буде домагатися зустрічі з Володимиром Балухом.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю Верховний суд окупованого Криму 10 вересня не задовольнив апеляційну скаргу адвоката Ольги Дінзе на відмову іншого суду в умовно-достроковому звільненні українського активіста Володимира Балуха.

5 липня Роздольненський районний суд Криму засудив українського політв'язня Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу в 10 тис. руб. (близько 4 тис. грн) за звинуваченням у нібито незаконному зберіганні боєприпасів. Правозахисники вважають, що його репресували за проукраїнську позицію, зокрема за прапор України, який було вивішено на його подвір'ї.

На знак протесту Балух оголосив 19 березня 2018 року безстрокове голодування.

Напередодні уряд Росії на вимогу Європейського суду з прав людини надав інформацію щодо стану здоров'я Володимира Балуха. За даними російського уряду, він не голодує.

Своєю чергою на початку вересня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що має інформацію щодо погіршення здоров'я Балуха. "Він продовжує стрімко худнути. У нього сильний біль у печінці та запалення вуха", - написала Денісова на своїй сторінці у Facebook.