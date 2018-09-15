Поліція Києва затримала чоловіка, який напав на суддю

Поліція Києва затримали чоловіка, який напередодні напав на суддю Святошинського районного суду Сергія Дячука. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, ним виявився охоронець автостоянки, що розташована біля будинку потерпілого.

За словами судді, він помітив, що біля автостоянки розклали багаття. Коли вийшов на вулицю, то побачив, що охоронець паркування спалював сміття, і зробив йому зауваження. Чоловік на це відреагував неадекватно: схопив металеву палицю та почав наносити удари по руках і голові судді.

Як зазначили в поліції, свідки конфлікту викликали потерпілому "швидку", а зловмисник тим часом з місця пригоди зник.

Правоохоронці досить швидко встановили особу підозрюваного і затримали його. "Ним виявився киянин, 1964 року народження. Наразі зловмисник надає пояснення слідчим Святошинського управління поліції", - додали в поліції.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі.

Зазначимо, раніше прес-служба Ради суддів України повідомила, що на суддю Святошинського районного суду Сергія Дячука було скоєно напад біля його будинку.

Припускалося, що напад може бути пов'язаний з професійною діяльністю судді.

Нагадаємо, суддя Святошинського районного суду Сергій Дячук проводить слухання справи про вбивство людей на Майдані 18-20 лютого 2014 року. Справа, в якій вже фігурують 157 потерпілих і більше 500 свідків. На лаві підсудних - п'ятеро екс-співробітників київського полку "Беркут". Їх звинувачують у масовому вбивстві протестувальників, а також у вчиненні терористичного акту.