Поліція затримала підозрюваного в організації вбивства екс-учасника АТО "Сармата"

У Запорізькій області затримали підозрюваного в організації вбивства екс-учасника АТО Віталія Олешка, відомого також як "Сармат". Про це повідомив у суботу, 15 вересня, на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

"Вчора в Запорізькій області працівниками кримінальної поліції України разом зі слідством в ході проведення спеціальних заходів за підтримки прокуратури Запорізької області був затриманий 38-річний чоловік - один із підозрюваних в замовленні та організації навмисного вбивства 31 серпня 2018 року Віталія Олешка", - написав він.

З словами Аброськіна, затриманий чоловік майже одразу після скоєння вбивства Олешка виїхав разом зі своєю сім’єю до окупованого Криму, але заспокоївшись, вирішив повернутися назад.

Наразі ведуться пошуки інших підозрюваних в організації злочину.

Раніше суд заарештував чотирьох підозрюваних у вбивстві екс-учасника АТО Олешка. Вони були виконавцями злочину і зараз утримуються в СІЗО.

Нагадаємо, Віталій Олешко був убитий у Бердянську 31 липня двома пострілами з обріза - у потилицю і спину. Того ж дня на блокпосту під Василівкою була затримана машина з чотирма підозрюваними. Один з них - екс-боєць роти "Торнадо".

6 серпня Бердянський міськрайонний суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у вбивстві - два місяці тримання під вартою без права внесення застави.