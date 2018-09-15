Президент Естонії допомогла прибрати сміття у парку в Дніпрі

Президент Естонії Керсті Кальюлайд у Всесвітній день прибирання взяла участь в прибиранні міського парку в українському місті Дніпро. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Я беру участь сьогодні у Всесвітньому дні прибирання в Дніпрі, де я допомагаю прибирати міський парк. Ми всі повинні зберегти нашу планету для майбутніх поколінь. Ми всі можемо зробити свій внесок сьогодні і в інші дні, щоб зробити наше середовище проживання більш чистим і красивим", - написала Кальюлайд.

Під час спілкування з журналістами Кальюлайд зазначила, що в парку дуже багато пляшок від горілки, пива і води, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У свою чергу мер Дніпра Борис Філатов заявив, що в місті ще є місця куди "страшно зайти": звалища і занедбані сквери, але, за його словами, за два роки "місто все ж стало чистішим".

Зазначимо, що Кальюлайд, яка стала першим лідером іноземної держави, яка відвідала лінію розмежування на Сході України.