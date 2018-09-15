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Карл Поппер, британсько-австрійський філософ, соціолог

Президент Естонії прибирає міський парк у Дніпрі

15 вересня, 2018 - 14:37
Фото з Facebook Kersti Kaljulaid

Цьогорічний Всесвітній день прибирання глава естонської держави, біолог за освітою Керсті Кальюлайд проводить у Дніпрі, де прибирає міський парк. Про це вона повідомила на своїй офіційній сторінці в мережі Facebook.

"Ми всі повинні зробити зберегти нашу планету для майбутніх поколінь. Як сьогодні, так і в інші дні ми всі можемо сприяти тому, щоб зробити наше життєве середовище чистішим та красивішим", - зазначає політик.

Як уточнює Delfi.ee, Всесвітній день прибирання виріс з кампанії естонців "Зробимо!". Сьогодні він проводиться у 150 країнах світу.

Джерело: День

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