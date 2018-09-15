РФ намагалася зірвати санкції проти КНДР, - Помпео

Росія наполегливо намагалася завадити роботі комітету ООН, що досліджував дотримання санкцій проти КНДР. Про це під час брифінгу у Вашингтоні заявив державний секретар США Майк Помпео, повідомляє Укрінформ.

“Намагаючись змінити формулювання, Росія активно прагла зіпсувати резолюції Радбезу ООН, зашкодити роботі комітету ООН 1718, який оцінює дотримання санкцій”, - сказав Помпео.

Він висловив сподівання, що намагання Росії залишаться безуспішними. “Я сподіваюся, що комітет 1718 зробить, те, що й завжди: залишиться незалежним, повідомить про відомі факти й не дозволить одній країні (у цьому випадку - Росії), створювати формулювання й втискувати їх. Сподіваюся, вони опублікують оригінальний документ, який і мали намір оприлюднити, що вказує на дії, пов’язані із санкціями та їх порушеннями”, - наголосив державний секретар.

Нагадаємо: США звинуватили Росію в зміні незалежної доповіді ООН в питанні про ймовірне порушення Москвою санкцій ООН щодо Північної Кореї. За словами представниці США в ООН Ніккі Гейлі, Росія тиснула на незалежних дослідників, щоб змінити доповідь, яка в серпні була представлена комітету Ради безпеки ООН із питань санкцій щодо Північної Кореї.